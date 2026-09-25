Совет на миллион: Как заставить бизнес-коуча возместить убытки от неудачной рекомендации

Самого факта потери денег после инвестиционного совета блогера недостаточно для получения компенсации: пострадавшему придётся доказать недостоверность рекомендации, вину её автора и прямую связь с убытками. Об этом рассказала 360.ru юрист Наталья Кубасова.

«Потерпевшему необходимо доказать недостоверность информации, вину автора, причинную связь между публикацией и убытками, а также их размер», — пояснила специалист.

Предложенные Центробанком добровольный кодекс этики и «белый список» финансовых инфлюенсеров, по её мнению, способны сделать эту сферу прозрачнее. В частности, такие меры помогут выявлять скрытую рекламу и личную заинтересованность авторов.

Сложнее ситуация с анонимными Telegram-каналами. Пока установить владельца и источники его доходов невозможно, проверить соблюдение правил и привлечь человека к ответственности крайне трудно.

Контроль, считает юрист, можно выстроить через мониторинг контента, обращения подписчиков и раскрытие финансовыми организациями сведений о блогерах, которых они нанимают для продвижения.

При этом сам кодекс не создаст автоматического механизма возврата потерянных вложений. Для появления отдельного порядка возмещения ущерба, по словам Кубасовой, потребуются изменения законодательства.

Ранее Life.ru писал о петербурженке, которая после рекламы бизнес-блогера потратила миллион рублей на обучение и должна была привлечь ещё 1,6 млн рублей инвестиций. Суд впоследствии обязал вернуть клиентке средства, однако после решения началась процедура банкротства.