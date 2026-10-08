Советские столы-книжки удивили иностранцев спустя десятилетия

Пользователи соцсетей из разных стран обратили внимание на столы-книжки, которые получили широкое распространение в СССР. Интерес к мебели возник после публикации о компактном раскладном столе для небольшой квартиры.

Девушка из Индонезии обратила внимание на конструкцию, которая позволяет опустить две части столешницы и существенно уменьшить размер мебели. Такой вариант заинтересовал её прежде всего возможностью экономить место в квартире.

В обсуждении к публикации пользователи из разных стран стали делиться впечатлениями от конструкции. К дискуссии также подключились жители России и других бывших республик СССР, для которых подобные столы оказались хорошо знакомым предметом домашнего интерьера.

«Атлант расправит плечи», — пошутил один из пользователей, вспомнив традицию раскладывать такой стол перед праздниками.

Стол-книжка стал одним из характерных предметов интерьера советских малогабаритных квартир. В сложенном состоянии мебель занимала немного места у стены, а при необходимости превращалась в полноценный обеденный стол. Невельский историко-краеведческий музей относит такую мебель к знаковым предметам советского быта и отмечает, что её часто раскладывали именно к приходу гостей и семейным праздникам.

Ранее сообщалось, что приезжающих в Россию иностранцев удивляют этническое разнообразие страны и особенности современной жизни. Об этом рассказывал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. По его словам, гости, прежде не знакомые с Россией, обращают внимание на её многонациональный состав и повседневную атмосферу. Он также отмечал, что его самого и супругу заинтересовало соседство представителей разных народов страны.