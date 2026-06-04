Алтайский мёд и лучшая в мире водка: Какие продукты из России больше всего любят за рубежом

Российская продукция стала популярна у иностранных потребителей. Самые ходовые позиции перечислила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан в беседе с «Лентой.ру» на ПМЭФ.

Особый интерес вызывает экологически чистая еда и органические товары на волне тренда на ЗОЖ. В пример Ан привела алтайский и дальневосточный мёд, жареные семечки, подсолнечное масло, продукцию «ФрутоНяни», конфеты «Крокант» и «Алёнку». Отдельно она выделила алкогольную продукцию.

«Она обладает высокой узнаваемостью за рубежом: например, в Индии Россию устойчиво воспринимают как родину одной из лучших водок в мире. Такой продукт практически не требует дополнительного позиционирования», — сказала собеседница издания.

Ан добавила, что самостоятельно выходить на внешние рынки производителям часто слишком сложно и затратно. Поэтому РЭЦ предлагает участие в программе «Сделано в России». Полученный сертификат подтверждает качество и безопасность товаров и помогает закрепиться на зарубежных рынках.

Ранее Life.ru сообщал, что поставки российской пшеницы в страны Ближнего Востока достигли рекордной отметки в 13,6 млн тонн. Это на 2,9 млн тонн выше объёма за аналогичный период прошлого агросезона и на 2,2 млн тонн больше, чем за весь предыдущий сельскохозяйственный год.