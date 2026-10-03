«Открытая и гостеприимная»: Внук де Голля рассказал, что поражает иностранцев в России

Иностранцев, впервые приезжающих в Россию, больше всего удивляют её этническое разнообразие, современная жизнь и атмосфера в стране. Об этом рассказал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

«Все люди, которые приезжают сюда, которые до этого не знали Россию, оказываются удивлены, обнаружив современную, открытую, мирную, тёплую и гостеприимную страну с невероятным этническим разнообразием», — сказал он РИА «Новости».

По словам де Голля, его самого и супругу особенно впечатлило соседство представителей разных народов России. Он считает, что этнические группы в стране живут в гармонии, тогда как в Европе и США вопросы разнообразия нередко становятся предметом острых общественных и политических дискуссий.

«В то же время на Западе, в том числе в Европе и в США, разнообразие стало причиной социальных конфликтов. Для них это острый политический вопрос, в то время как здесь это естественно», — заключил де Голль.

Сам француз уже не первый год говорит о симпатии к России. Летом он заявил о желании перебраться сюда вместе с семьёй и получить российское гражданство. Де Голль объяснял это в том числе стремлением дать детям образование в России.

Позднее он определился и с возможным местом жительства: приоритетным городом для переезда де Голль назвал Москву, хотя отдельно отмечал культурные возможности Санкт-Петербурга. А в сентябре 2025 года француз попросил журналиста Life.ru передать Владимиру Путину просьбу о российском гражданстве, подчеркнув, что окончательное решение остаётся за президентом.

В конце сентября де Голль вновь высказался об отношениях России и Европы. Он заявил, что не считает Москву заинтересованной в войне с Францией или другими европейскими государствами и выступил за развитие культурных и образовательных связей между странами.