«Страна мира»: Внук де Голля оценил прогнозы о возможной войне России с Европой

Россия, по мнению Пьера де Голля, не намерена воевать с Францией или другими европейскими странами. Об этом внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил ТАСС по итогам XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Россия не воюет с Францией, Россия не воюет с Европой. Это страна мира, и мы здесь для того, чтобы укрепить эту связь между Францией и Россией», — сказал де Голль.

Он также рассказал о намерении развивать культурные и образовательные связи между двумя странами. По словам де Голля, приезд его детей в Россию позволит им познакомиться с российской системой образования и культурой.

Пьер де Голль возглавляет Фонд за мир и дружбу между народами, который выступает за развитие российско-французского диалога. XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходил с 24 по 26 сентября, его темой стали «Объединённые культуры — общие ценности».

Ранее Life.ru сообщал, что Франция рассматривает возможность отправки своих военных на Украину после возможного прекращения огня. По данным Europe 1, французские подразделения могут разместить вдали от линии боевого соприкосновения для обучения и оснащения ВСУ, а истребители Rafale предполагается задействовать для обеспечения безопасности воздушного пространства. Возможная численность контингента стран «коалиции желающих» оценивается в несколько тысяч военнослужащих.