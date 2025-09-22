Внук де Голля назвал санкции Зеленского против него борьбой со сторонниками мира

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль высказался по поводу украинских санкций, введённых против него. Он заявил, что Владимир Зеленский выступает против тех, кто стремится к миру. Санкции предусматривают замораживание его активов и прекращение всякого сотрудничества.

«Зеленский осуждает всех тех, кто хочет мира. Я бы хотел копию этого указа, чтобы разместить его в своём кабинете редкостей», — написал де Голль в соцсети X.