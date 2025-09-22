Внук де Голля назвал санкции Зеленского против него борьбой со сторонниками мира
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль высказался по поводу украинских санкций, введённых против него. Он заявил, что Владимир Зеленский выступает против тех, кто стремится к миру. Санкции предусматривают замораживание его активов и прекращение всякого сотрудничества.
«Зеленский осуждает всех тех, кто хочет мира. Я бы хотел копию этого указа, чтобы разместить его в своём кабинете редкостей», — написал де Голль в соцсети X.
Ранее Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию вместе с женой Наджетой Бенсуики. Он добавил, что его сын планирует учёбу в РГСУ в Москве.