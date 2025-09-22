Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:00

Внук де Голля назвал санкции Зеленского против него борьбой со сторонниками мира

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль высказался по поводу украинских санкций, введённых против него. Он заявил, что Владимир Зеленский выступает против тех, кто стремится к миру. Санкции предусматривают замораживание его активов и прекращение всякого сотрудничества.

«Зеленский осуждает всех тех, кто хочет мира. Я бы хотел копию этого указа, чтобы разместить его в своём кабинете редкостей», — написал де Голль в соцсети X.

Внук Шарля де Голля попросил Юнашева передать Путину просьбу о гражданстве
Внук Шарля де Голля попросил Юнашева передать Путину просьбу о гражданстве

Ранее Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию вместе с женой Наджетой Бенсуики. Он добавил, что его сын планирует учёбу в РГСУ в Москве.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Франция
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar