Совет Федерации одобрил федеральный бюджет России на 2027–2029 годы. В следующем году доходы казны запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы составят 48,7 трлн рублей. Таким образом, дефицит достигнет 5,4 трлн рублей.

В 2028 году поступления в федеральную казну должны составить 45,8 трлн рублей, расходы — 50,95 трлн. Дефицит прогнозируется на уровне 5,12 трлн рублей. В 2029 году доходы планируются в размере 48,62 трлн рублей, расходы — 53,87 трлн, а дефицит — около 5,25 трлн рублей.

Основную часть поступлений на протяжении всей трёхлетки составят ненефтегазовые доходы. В 2027 году они запланированы на уровне 36,3 трлн рублей, в 2028-м — 38,2 трлн, в 2029-м — 40,9 трлн. Нефтегазовые поступления должны составить соответственно 7 трлн, 7,63 трлн и 7,73 трлн рублей.

ВВП России при формировании бюджета прогнозируется на уровне 248,3 трлн рублей в 2027 году, 263,7 трлн в 2028-м и 281,7 трлн рублей в 2029-м. Дефицит казны в процентном отношении к ВВП должен сократиться с 2,2% до 1,9% за этот период.

Теперь одобренный Советом Федерации закон направят на подпись президенту России Владимиру Путину.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла федеральный бюджет на 2027–2029 годы в третьем, окончательном чтении. За документ проголосовали 396 депутатов, ещё 37 парламентариев воздержались.