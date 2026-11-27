Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий единые сроки передачи конфискованного имущества государственным органам и организациям. Судебные приставы должны будут уведомлять их о готовности передать имущество в течение десяти рабочих дней, а сама передача должна состояться не позднее 30 рабочих дней после получения уведомления.

Документ подготовила группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым. Изменения вносятся в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Авторы инициативы отмечают, что сейчас отдельные регионы самостоятельно устанавливают порядок обращения с конфискованным имуществом. Это приводит к различиям в регулировании и затрудняет взаимодействие между судебными приставами и уполномоченными органами.

Новые нормы также определяют требования к уведомлениям. Приставы должны будут указывать наименование, количество, местонахождение и отличительные характеристики имущества, а также прилагать фотографии. Документы разрешат направлять в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия.

Ранее Life.ru сообщал об изъятии имущества бывшего главы фонда капремонта Челябинской области на 360 миллионов рублей. В число активов, подлежащих обращению в доход государства, вошли 26 объектов недвижимости в Челябинской области, Москве и Крыму, а также 38 транспортных средств. С соответствующим требованием в суд обратилась прокуратура.