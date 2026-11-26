Арбитражный суд Томской области взыскал 5,44 миллиарда рублей с одного из создателей бренда «Кириешки», бывшего владельца холдинга «КДВ Групп» Дениса Штенгелова*. Иск его бывших бизнес-структур удовлетворён в полном объёме. Об этом сообщили в инстанции.

Суд признал недействительными четыре сделки, связанные с предоставлением предпринимателю займов. Из общей суммы 1,602 миллиарда рублей взыскали в пользу «Кондитерус Ком», 850 миллионов — в пользу «Боавишты», ещё около 3,1 миллиарда — в пользу «КДВ». Кроме того, бизнесмену предстоит возместить 10,2 миллиона рублей расходов на уплату госпошлины.

Этим финансовые претензии к предпринимателю не ограничиваются. На рассмотрении суда находится ещё один иск «Кондитерус Ком» к Штенгелову* и иностранной компании Katrina Factory FZE на 6,17 миллиарда рублей.

Напомним, в августе 2025 года Генпрокуратура России потребовала изъять активы владельцев «Кириешек» и «Яшкино». По данным надзорного ведомства, с 2022 года Штенгелов* вывел за рубеж более 21 миллиарда рублей, заработанных российскими предприятиями. Генпрокуратура также обвинила предпринимателя и его отца Николая Штенгелова* в поддержке украинской армии. Капитализацию принадлежавшего семье бизнеса оценивали в 497 миллиардов рублей.

В марте 2026 года Дениса и Николая Штенгеловых* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве объединения. В конце октября в компаниях холдинга сменилось руководство, а уже в начале ноября бывшие предприятия миллиардера предъявили ему многомиллиардные иски.

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