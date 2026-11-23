Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* лишился бизнес-центра «Поварская Плаза» в центре Москвы, который приносил около семи миллионов рублей ежемесячно. Пресненский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил передать недвижимость государству. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщает РИА «Новости».

Речь идёт о здании на Поварской улице, 10, строение 1, расположенном примерно в 300 метрах от Верховного суда России. Ответчиками по делу выступили сам Коломойский* и связанная с ним компания «Сити Холдинг», которой принадлежал объект.

Согласно материалам разбирательства, бизнес-центр перешёл в собственность ЗАО «Элит-Холдинг» в сентябре 2014 года. Впоследствии компанию реорганизовали, а её правопреемником стало ООО «Сити Холдинг». Доходы от сдачи помещений в аренду, как выяснилось в суде, достигали семи миллионов рублей в месяц.

Судья удовлетворила требования Генпрокуратуры в защиту прав неопределённого круга лиц и постановила обратить здание в доход государства как единый имущественный комплекс. Таким образом, компания лишилась права собственности на объект, расположенный в одном из самых дорогих районов столицы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане Коломойского* заочно приговорили к 12 годам колонии за хищение российской нефти на десять миллиардов рублей. Вместе с ним виновными признали бизнесменов Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко. По данным МВД, в 2006–2007 годах они организовали преступную схему, позволившую похитить более 858 тысяч тонн нефти и вывезти её на Украину. На момент оглашения приговор ещё не вступил в законную силу.

Кроме того, украинские правоохранители предъявили Коломойскому* новые обвинения в мошенничестве более чем на 100 миллионов гривен. Следствие считает, что в 2014 году он и связанные с ним лица организовали вывод средств из подконтрольного банка через цепочку фиктивных кредитов и финансовых операций. Бизнесмен находится под стражей на Украине с сентября 2023 года.

Больше новостей о громких судебных решениях, расследованиях и имущественных спорах — в разделе «Криминал» на Life.ru.