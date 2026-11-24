Квартиры, дома, земельные участки и десятки автомобилей общей стоимостью свыше 360 миллионов рублей обращены в доход государства по решению суда в Челябинске. Имущество принадлежало бывшему руководителю регионального фонда капремонта Виктору Тихоненко и связанным с ним лицам. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, на протяжении почти 11 лет — с июля 2014 года по март 2025-го — Тихоненко совмещал руководство региональным оператором с незаконной предпринимательской деятельностью. Речь идёт о бизнесе в сфере подготовки проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и строительного контроля.

Как установила прокуратура, бывший руководитель участвовал в деятельности трёх коммерческих организаций, которым помогал побеждать в аукционах фонда. Полученную прибыль распределяли между участниками схемы. В результате руководители подконтрольных фирм получили более 156 миллионов рублей.

На эти доходы приобретались дорогостоящие активы. В числе имущества, фигурировавшего в деле, оказались 26 объектов недвижимости в Челябинской области, Москве и Крыму, а также 38 транспортных средств. Чтобы скрыть реальное имущественное положение, Тихоненко, по данным прокуратуры, оформлял собственность на близких родственников.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием передать имущество бывшего руководителя и аффилированных лиц государству. Иск удовлетворили, а общая стоимость взысканных активов превысила 360 миллионов рублей.

Параллельно в отношении Тихоненко продолжается уголовное разбирательство. Бывшего руководителя обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Ранее Life.ru сообщал, что у бывшего главы челябинского фонда капремонта обнаружили недвижимость и автомобили на миллионы рублей. По версии прокуратуры, за годы руководства фондом Виктор Тихоненко и его окружение обзавелись десятками дорогостоящих объектов, включая квартиры в Москве, дома в Крыму и автомобили премиальных марок. Тогда надзорное ведомство только добивалось изъятия имущества, а теперь суд удовлетворил соответствующий иск.