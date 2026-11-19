Россия, Китай и США приняли совместное заявление по итогам трёхстороннего саммита в Шэньчжэне. Документ опубликуют в течение часа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль до последнего не исключал отказа от совместного коммюнике Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По словам Пескова, работа над текстом продолжалась вплоть до саммита, а окончательное решение зависело от согласования позиций всех трёх сторон.