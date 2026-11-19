Совместное заявление России, США и КНР опубликуют в течение часа, сообщил Песков
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Россия, Китай и США приняли совместное заявление по итогам трёхстороннего саммита в Шэньчжэне. Документ опубликуют в течение часа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом, участникам первой встречи руководителей трёх государств удалось согласовать итоговый документ. Его содержание пока не раскрывается.
Переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Лидеры встретились на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль до последнего не исключал отказа от совместного коммюнике Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По словам Пескова, работа над текстом продолжалась вплоть до саммита, а окончательное решение зависело от согласования позиций всех трёх сторон.