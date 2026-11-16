В Петербурге 30-летней преподавательнице по английскому предъявили обвинение в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. По данным «Фонтанки», женщине избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовное дело расследует следственный отдел по Выборгскому району. Как сообщили в городском управлении СК, фигурантке вменяют часть 1 статьи 135 УК РФ.

По данным следствия, всё началось с того, что женщина начала переписываться со своим учеником. Она обсуждала с ним уроки, шутила, а затем перешла к более личным темам. Учительница рассказала подростку, что у неё равнодушный ко всему муж, который ещё и лысеет. А парень поделился с ней непростыми отношениями с матерью — педагог поддержала ребёнка и пригласила в гости.

Встречи проходили под видом дополнительных занятий, на одном из которых женщина поцеловала юношу, а позже перешла к более активным действиям. Через несколько месяцев, по словам несовершеннолетнего, он признался себе, что всё это неправильно и перестал приходить на встречи. По его утверждению, педагог начала мстить ему, придираться на уроках и занижать оценки.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге задержали 30-летнюю преподавательницу Высшей школы экономики по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Фигуранткой уголовного дела стала старший преподаватель вуза Дарья Х. Предполагаемые преступления происходили с марта 2024 года по декабрь 2025-го. В этот период женщина, по версии следствия, развращала ученика частной школы. Когда предполагаемые эпизоды начались, подростку было 15 лет. Преподавательницу задержали 9 ноября.