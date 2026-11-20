Олег Газманов выпустил обновлённую версию своей песни «Москва», которой уже около 23 лет. О музыкальном эксперименте артист рассказал телеканалу «Москва 24».

Композиция получила название «Москва 2026». Певец признался, что давно собирался вернуться к старой работе, но хотел не просто изменить её звучание, а создать самостоятельную версию, сохранив при этом оригинал.

Первоначально песня была выдержана в маршевом стиле с характерным звучанием русских духовых оркестров. В её записи участвовал хор Московского военного округа. Теперь музыка стала современнее, изменилось и звучание хора.

При этом Газманов сознательно отказался превращать композицию в рэп или танцевальный трек. По его словам, новая аранжировка получила современный грув, стала более светлой по настроению, но сохранила прежнюю мощь.

Артист уже успел проверить реакцию слушателей. Особенно его порадовало, что обновлённая песня понравилась молодёжи.

«Москва изменилась, и песня изменилась», — заключил Газманов.