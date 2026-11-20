Россияне и украинцы должны стремиться к объединению, однако речь не идёт о создании единого государства. Об этом Владимир Путин заявил в интервью Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель».

«И понимая это, на мой взгляд, все мы, и в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова», — подчеркнул президент.

По словам российского лидера, нынешние события связаны с попытками внешних сил ослабить потенциал России. Путин выразил мнение, что это необходимо понимать в том числе жителям Украины, которых он призвал задуматься о будущем отношений между двумя народами.

В другой части беседы глава государства обратился непосредственно к украинцам, предложив им перейти на общую с Россией «правильную сторону истории». Президент также призвал объединять усилия ради достижения общих целей и будущего детей.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин дал интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма о патриархе Кирилле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговор глубоким и рассказал, что в нём затрагивались вопросы веры. Картина «Наше крещение. Предстоятель» приурочена к 80-летию патриарха Кирилла, которое отмечается 20 ноября.