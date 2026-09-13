Лондон повёл себя «совсем не по-британски», не поблагодарив российские спецслужбы после заявлений о предотвращении провокации против сотрудников британского посольства в Москве. Такое мнение РИА «Новости» высказал лидер Рабочей партии Британии Джордж Галлоуэй.

Политик назвал реакцию британского правительства грубой, невежливой и невоспитанной. По его словам, отсутствие публичного ответа вызывает у него вопросы. Галлоуэй считает, что Лондон должен был отреагировать на переданные российской стороной материалы.

«Вместо того чтобы выразить благодарность, британское правительство повело себя крайне невоспитанно, совсем не по-британски — невежливо, грубо, словом, так, как дипломат вести себя не должен. И невольно задаешься вопросом — почему? Неужели кто-то где-то был разочарован тем, что заговор сорвался?», — сказал он.

Напомним, Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении подготовки теракта против посла Великобритании в Москве и других сотрудников дипломатической миссии. По данным спецслужбы, задержан гражданин России, работавший в охране британского посольства и сотрудничавший с СБУ. Он собирал фотографии и персональные данные дипломатов, сведения об их адресах, автомобилях, поездках, встречах и системе безопасности посольства. В ФСБ заявили, что эти сведения планировалось использовать для организации атак. Ответственность за них Киев намеревался возложить на российскую сторону. По версии ведомства, такие действия были нужны, чтобы способствовать прямому вовлечению Великобритании в конфликт с Россией и добиться увеличения военной помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон утратил контроль над режимом, который сам же и взрастил. Песков назвал это очевидным фактом. Он привёл в пример ситуацию, когда Германия перестала контролировать Украину. Также он напомнил о подрыве «Северного потока», отметив, что подобных случаев много.