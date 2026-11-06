Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила власти Германии за отказ выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда независимо от национальности. Дипломат назвала действия Берлина унижением памяти жертв Великой Отечественной войны и обвинила немецкие власти в разделении людей по этническому признаку.

«До чего додумались: компенсации блокадникам Ленинграда платить по национальному признаку. Это позор позоров, это такое унижение памяти людей, это помимо всего прочего ещё и столкновение людей», — возмутилась Захарова во время марафона «Знание. Единство».

Представитель МИД пояснила, что немецкая сторона признаёт право на специальные выплаты за пережитую блокаду только за гражданами еврейского происхождения. По её мнению, подобный подход не только несправедлив по отношению к остальным пострадавшим, но и создаёт искусственные противоречия между людьми, пережившими одну трагедию.

Захарова также назвала сложившуюся ситуацию проявлением неоколониальной идеологии, которая, по её оценке, продолжает существовать в западных странах. При этом дипломат выразила уверенность, что попытки разделить людей по национальному признаку не способны разрушить их единство.

«Главное, что на идеологическом, политическом уровне вы никогда не сможете людей столкнуть. Но за рубежом-то вы показываете какой пример? Вы уже совсем оскотинились», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Заявление прозвучало во время открытого диалога «Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений». Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» в рамках Международной недели «Народы России», приуроченной ко Дню народного единства.

Ранее Мария Захарова уже обращала внимание на отказ Германии распространять компенсации на всех жителей блокадного Ленинграда и заявляла, что при этом Берлин продолжает выплачивать социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и иностранным коллаборационистам. В июне дипломат подчеркнула, что немецкие власти признают блокадников еврейского происхождения жертвами Холокоста, однако не предоставляют аналогичные выплаты остальным пережившим осаду города.