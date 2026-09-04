Запад может потерять контроль над киевским руководством и подвергнуться террористическим атакам со стороны Украины. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время общения с газетой «Известия».

По словам дипломата, западные государства, поддерживая Украину, создали систему, которая в дальнейшем может представлять угрозу уже для самих союзников Киева.

«Они создали монстра, и мы всегда говорили о том, что этот монстр выйдет из-под контроля, как любой их монстр, ранее создаваемый», — подчеркнула Захарова.

Она также заявила, что у западных стран нет гарантий того, что возможные действия украинской стороны не затронут их собственных граждан.

«Какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам? И такой гарантии никто и никогда не даст», — добавила представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова сравнила заявления главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможных ударах по гражданской авиации в воздушном пространстве России с поведением агрессивных людей на улице. В беседе с корреспондентом Life.ru дипломат заявила, что подобные угрозы напоминают выкрики «пьяных маргиналов».