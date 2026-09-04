«Создали монстра»: Захарова предупредила о риске ударов Киева по Западу
Захарова заявила, что Украина может совершить теракты против Запада
Обложка © Life.ru
Запад может потерять контроль над киевским руководством и подвергнуться террористическим атакам со стороны Украины. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время общения с газетой «Известия».
По словам дипломата, западные государства, поддерживая Украину, создали систему, которая в дальнейшем может представлять угрозу уже для самих союзников Киева.
«Они создали монстра, и мы всегда говорили о том, что этот монстр выйдет из-под контроля, как любой их монстр, ранее создаваемый», — подчеркнула Захарова.
Она также заявила, что у западных стран нет гарантий того, что возможные действия украинской стороны не затронут их собственных граждан.
«Какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам? И такой гарантии никто и никогда не даст», — добавила представитель МИД РФ.
Ранее Мария Захарова сравнила заявления главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможных ударах по гражданской авиации в воздушном пространстве России с поведением агрессивных людей на улице. В беседе с корреспондентом Life.ru дипломат заявила, что подобные угрозы напоминают выкрики «пьяных маргиналов».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.