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Опубликовано 29 октября, 17:03

Создатель первых российских лазеров Виктор Шаргородский ушёл из жизни

Умер бывший генеральный конструктор НПК «СПП» Виктор Шаргородский

Обложка © Telegram / Роскосмос

Обложка © Telegram / Роскосмос

На 88-м году жизни умер Виктор Шаргородский — один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем. О его смерти сообщил Роскосмос. В 1998–2020 годах учёный занимал пост генерального конструктора Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

Среди проектов, реализованных при его непосредственном участии, — оптико-лазерные комплексы «Майданак» и «Алтай», системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, размещённых на орбите. Как сообщили в госкорпорации, под руководством Шаргородского создавались первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, проводились эксперименты по лазерной локации Луны.

За вклад в науку и технику конструктор был награждён орденом Почёта и удостоен звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В Роскосмосе также напомнили о его работе с несколькими поколениями специалистов и выразили соболезнования родным, коллегам и ученикам.

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Ранее сообщалось, что на 98-м году жизни скончалась советская сценаристка и детская писательница Жанна Витензон. Её сценарии воплощали на экране не только на студии «Союзмультфильм», но и на «Киевнаучфильме», «Беларусьфильме», «Узбекфильме» и «Мульттелефильме».

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Татьяна Миссуми
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