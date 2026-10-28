Умер рекордсмен ВХА и участник Суперсерии-1974 Андре Лакруа

Канадский хоккеист Андре Лакруа, лучший бомбардир в истории Всемирной хоккейной ассоциации, умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщила «Филадельфия Флайерз», за которую нападающий выступал в первые годы существования клуба.

Команда выразила соболезнования семье Лакруа, его друзьям и бывшим партнёрам по льду. Причина смерти не раскрывается. Болельщикам советского хоккея Лакруа известен по Суперсерии 1974 года. Он сыграл во всех восьми матчах и забросил победную шайбу в единственной встрече, которую выиграла Канада — 4:1. Советская сборная одержала четыре победы, ещё три игры завершились вничью.

Главные личные рекорды форвард установил в ВХА. В 551 матче он набрал 798 очков: забросил 251 шайбу и отдал 547 результативных передач. По числу очков Лакруа остался лидером за всю историю лиги.

В НХЛ канадец играл за «Филадельфию», «Чикаго» и «Хартфорд». В сезонах 1968/69 и 1969/70 он становился лучшим бомбардиром «Флайерз». В 2010 году Лакруа вошёл в первую группу игроков, включённых в Зал славы ВХА.

Ранее двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков скончался в возрасте 59 лет во время ветеранского турнира в подмосковном Королёве. Спортсмену стало плохо перед очередным матчем, спасти его не удалось.