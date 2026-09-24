«Сожалеем, что продукт вас разочаровал»: Россиянин проколол язык проволокой из пачки орешков

Житель Саратова заявил, что проколол язык острым металлическим фрагментом, который обнаружил в пачке арахиса из магазина «Бристоль». По словам мужчины, предмет напоминал кусок ржавой проволоки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мужчина купил арахис в «Бристоле» и проколол язык проволокой из упаковки Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Покупатель рассказал, что 20 сентября приобрёл арахис «Отец Орех» со вкусом паприки. Во время еды ему попался металлический фрагмент, которым он, по его словам, поранил язык. Мужчина обратился в службу поддержки торговой сети. В ответ ему написали: «Сожалеем, что данный продукт Вас разочаровал».

После повторного обращения покупателю предложили принести упаковку и чек в магазин и оформить претензию. «Отец Орех» — торговая марка ООО «Альбион-2002», работающего под брендом «Бристоль».

Ранее Life.ru писал о покупателе, который заявил, что нашёл металлический болт в мороженом из «ВкусВилла». Торговая сеть тогда провела внутреннюю проверку вместе с поставщиком продукции и сообщила, что обстоятельства появления постороннего предмета вызывают вопросы.