В Алматы задержали 37-летнюю женщину по подозрению в поджоге частного дома, в котором погибли пять человек, включая девятилетнего ребёнка. По предварительной версии полиции, причиной преступления могла стать личная неприязнь. Об этом сообщает Ulysmedia.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Трагедия произошла в ночь на 26 ноября в Бостандыкском районе Алматы. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела пятерых погибших. Для расследования происшествия правоохранители создали специальную следственно-оперативную группу.

«По версии следствия, причиной трагедии стал умышленный поджог, совершенный на почве личной неприязни. В результате оперативно-розыскных мероприятий 37-летняя подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции Алматы.

Установить предполагаемую виновницу удалось после изучения записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции восстановили маршрут её передвижения и выяснили обстоятельства, которые, по версии следствия, указывают на умышленный характер возгорания.

Помимо пяти погибших, в результате пожара пострадали семь человек, в том числе четверо детей. После оказания медицинской помощи троих взрослых и двоих несовершеннолетних отпустили домой. Ещё двое детей остались в больнице.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в Забайкалье, где погибли супруги и двое детей. Следователи рассматривают версию, что возгорание мог устроить глава семьи. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку, которая, по данным СК, может указывать на его причастность к трагедии.