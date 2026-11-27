В Забайкальском крае отец двоих детей мог устроить пожар, в котором погиб вместе с семьёй. О возможной причастности мужчины к преступлению рассказали в пресс-службе регионального управления СК России.

Трагедия произошла в ночь на 27 ноября в селе Баляга Петровск-Забайкальского муниципального округа. В одноэтажном жилом доме обнаружили тела супругов и их детей девяти и 13 лет. Площадь пожара составила 92 квадратных метра. Следователи рассматривают версию умышленного поджога. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку главы семейства и другие следы, указывающие на возможный поджог. По данным СК, содержание записки свидетельствует о возможной причастности мужчины к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом. По данным МЧС, дом не был оборудован пожарным извещателем.

Ранее в Каргополе Архангельской области задержали подозреваемого в поджоге деревянного многоквартирного дома, унёсшем жизни пяти человек. По версии следствия, 46-летний местный житель хотел расправиться с соседом и его близкими. Мужчина частично признал вину.