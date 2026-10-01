«Сознательно подвели к этой черте»: Путин объяснил, почему Россия взялась за оружие

Россию сознательно поставили в ситуацию, при которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, происходившее вокруг России он расценивает как агрессию, на которую Москва была вынуждена ответить.

«Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте. Не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России», — сказал Путин.

Ранее Дмитрий Песков предупредил, что размещение западного оружия у российских границ приведёт к дальнейшей эскалации. По словам представителя Кремля, подобные решения не делают соседние с Россией страны безопаснее, а лишь усиливают напряжённость.