Американская компания SpaceX опровергла введение новых ограничений на работу спутниковой системы связи Starshield, которой пользуются Вооружённые силы Украины. В компании заявили, что никаких изменений в работе оборудования не происходило. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя организации.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что украинские военные вновь столкнулись с ограничениями в работе спутниковой системы Starshield, используемой ВСУ. По словам бывшего комика, неполадки наблюдаются уже несколько дней на всей линии фронта, а также на территориях, которые Киев считает своими. Военнослужащие установили, что спутниковая связь работает с ограничениями при движении оборудования со скоростью 161 километр в час. По словам Зеленского, проверки показали, что речь идёт не о случайных технических ошибках.