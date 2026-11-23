В Бразилии 74-летний мужчина с болезнью Альцгеймера сумел выжить после 11 дней в амазонских джунглях. Всё это время он питался дикими плодами, пил воду из природных источников и устраивал себе ночлег из листьев. Спастись пенсионеру помогли навыки, полученные за годы работы золотоискателем, сообщает AFP.

Жанарино Феррейра дус Сантус пропал 10 ноября неподалёку от города Макапа на севере Бразилии. Мужчина находился на участке вместе с дочерью и двумя собаками, но в какой-то момент ушёл в лес. Женщина попыталась найти отца самостоятельно, однако безуспешно. К поискам подключились спасатели, полицейские, сотрудники природоохранных служб и добровольцы.

Пока родственники опасались худшего, пенсионер самостоятельно добывал пропитание. Он ел плоды пальмы бурити, находил воду в небольших природных источниках, а для сна сооружал лежанки из листьев асаи. По словам спасателей, мужчина явно использовал знания, полученные в молодости, когда занимался добычей золота и проводил много времени в лесах.

Поисковикам удалось обнаружить следы его пребывания в джунглях. Они заметили надкушенные плоды, отпечатки ног и несколько самодельных лежанок. Причём по следам выяснилось, что мужчина неоднократно возвращался на одни и те же участки, двигаясь по кругу. Спасатели предположили, что такое поведение могло быть связано с болезнью Альцгеймера.

Пенсионера обнаружили 20 ноября примерно в десяти километрах от места исчезновения. К этому моменту он сильно ослаб, но оставался в сознании. Ситуацию осложняло то, что помимо Альцгеймера мужчина страдает гипертонией и не видит одним глазом.

Все дни поисков семья не теряла надежды. Внучка пропавшего Сара Монтес даже обратилась к пользователям соцсетей с просьбой не прекращать поисковую операцию. После спасения мужчину доставили в больницу Макапы, где он находится под наблюдением врачей.

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