«Спартак» вырвал победу у ЦСКА благодаря шайбе Комтуа

Шайба Максима Комтуа на 56-й минуте принесла «Спартаку» победу над ЦСКА — 3:2. Московское дерби регулярного чемпионата КХЛ прошло 7 сентября на «ЦСКА-Арене». Для красно-белых этот успех стал первым в новом сезоне.

Гол Комтуа. © Telegram / ХК «Спартак» Москва

Счёт на девятой минуте открыл армеец Дмитрий Бучельников. На 15-й минуте Илья Котляров восстановил равенство. Для 19-летнего нападающего «Спартака» встреча стала дебютной в КХЛ — и сразу принесла первую заброшенную шайбу.

Во втором периоде Кристиан Ярош вывел гостей вперёд, но Максим Соркин на 36-й минуте ответил голом. При счёте 2:2 команды вышли на заключительный отрезок, в котором решающим оказался бросок Комтуа.

ЦСКА провёл первый матч в текущем сезоне. «Спартак» одержал первую победу. В стартовой встрече красно-белые уступили нижегородскому «Торпедо» со счётом 0:1.

Результат дерби также учли в зачёте «Кубка первых». Теперь у «Спартака», «Автомобилиста», СКА и «Торпедо» по два очка, а московское «Динамо» и армейцы пока остаются без набранных баллов.

Напомним, сезон КХЛ-2026/27 стартовал 5 сентября. В регулярном чемпионате участвуют 22 клуба, каждый из которых проведёт по 68 матчей. Регулярка завершится 20 марта, а 23 марта начнётся борьба за Кубок Гагарина. Действующим обладателем трофея является ярославский «Локомотив», завоевавший его дважды подряд.