В Чувашии завершились поиски пяти молодых людей, погибших после падения автомобиля в реку Цивиль. Спасатели подняли со дна затонувшую «Ниву», в салоне которой находились тела двух последних погибших. Об этом сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

Ранее сотрудники МЧС извлекли из воды тела троих человек. После обнаружения остальных погибших поисковую операцию официально завершили.

Трагедия произошла в районе промышленной зоны Новочебоксарска. В автомобиле находились трое парней и две девушки. По предварительным данным, внедорожник съехал с берега в реку и затонул.

Кадр с места ЧП. © Telegram / Александр Алексеев | Новочебоксарск

О пропаже компании стало известно после обращения родственников 22-летнего местного жителя в полицию. Молодой человек уехал с друзьями на автомобиле и перестал выходить на связь. При обследовании берега правоохранители обнаружили следы машины, а затем её нашли под водой на глубине около трёх-четырёх метров.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Им предстоит установить обстоятельства падения автомобиля в реку. Ранее по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Родственникам погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Глава города выразил соболезнования семьям молодых людей и назвал случившееся невосполнимой потерей для Новочебоксарска.