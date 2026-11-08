В Чувашии спасатели обнаружили тела троих молодых людей, погибших после падения автомобиля в реку Цивиль. Ещё двух человек продолжают искать. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в Новочебоксарске. В машине находилась компания из пяти человек — трое мужчин и две девушки. Автомобиль оказался под водой неподалёку от городской промышленной зоны.

К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС. Спасателям удалось извлечь тела троих погибших, однако местонахождение ещё двух человек пока не установлено.

«В настоящее время спасателями МЧС извлечены тела троих погибших, местонахождение тел двоих других погибших ещё устанавливается», — говорится в сообщении следственного управления.

По факту гибели молодых людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства трагедии.