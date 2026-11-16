Куски засохшего мазута нашли на побережье села Зырянское в Холмском муниципальном образовании Сахалина. Спасатели проверили сообщение и подтвердили наличие нефтепродуктов, сообщил мэр Дмитрий Любчинов в своём канале в «Максе».

«Вчера поступило сообщение о том, что на побережье в селе Зырянское обнаружили чёрные «шарики» из мазута», — написал глава муниципалитета.

Мазут у берега на Сахалине. Фото © Max / Дмитрий Любчинов

По его словам, сотрудники аварийно-спасательного отряда окружного управления по делам ГО и ЧС сразу отправились на место. Они обследовали 300 метров береговой полосы. Уборку побережья запланировали на понедельник, 16 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о разливе мазута у берегов ОАЭ, из-за которого российские туристы лишились пляжного отдыха. После подрыва танкера в Ормузском проливе нефтяное пятно растянулось примерно на 40 километров. Ограничения затронули побережье от Шарджи до Рас-эль-Хаймы.