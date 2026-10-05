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Опубликовано 5 октября, 22:12

Спасатели вышли на поиски женщины и ребёнка у Софийских озёр в КЧР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Prudek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Prudek

Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева отправились на поиски женщины и ребёнка в районе Софийских озёр. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы туристов из двух человек — женщины и ребёнка», — сообщили в ведомстве.

Поисковая операция проходит в Зеленчукском районе. Спасатели ищут туристов на маршруте к Софийским озёрам.

Пропавшую у Софийских озёр в Карачаево-Черкесии группу туристов нашли
Пропавшую у Софийских озёр в Карачаево-Черкесии группу туристов нашли

Как писал Life.ru, женщина и ребёнок пропали во время прогулки в районе Софийских озёр в Архызе. Они сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься с маршрута. Туристы не регистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС России. Софийские озёра находятся в горной местности на высоте около 2,8 тысячи метров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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