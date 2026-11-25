Спасатели завершили тушение пожара на предприятии в ОЭЗ «Липецк»
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Пожар на трёх складах удобрений в ОЭЗ «Липецк» полностью потушили. О завершении работ сообщило региональное управление МЧС в «Максе».
Возгорание произошло 24 ноября в населённом пункте Новый Ольшанец. Спасателям удалось остановить распространение пламени на площади 6 тысяч квадратных метров. На ликвидацию открытого горения потребовалось 18 часов с момента поступления сигнала о ЧП. Никто не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что к горящему предприятию направили передвижную экологическую лабораторию. Специалистам предстояло провести замеры качества воздуха.