Чрезмерное сокращение углеродных выбросов способно затормозить развитие экономики и усилить бедность. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота, комментируя итоги климатического саммита ООН.

По его оценке, ужесточение экологических требований может негативно сказаться на производстве и темпах экономического роста.

«Чем больше ограничивать углеродный след, тем больше это может повлиять на потенциальное замедление экономического роста и валового выпуска в экономиках стран», — отметил специалист.

Среди возможных последствий эксперт назвал спад деловой активности, сокращение потребления и снижение уровня жизни населения. Поэтому в ближайшие годы странам предстоит найти технологические решения, которые позволят уменьшать воздействие на климат, не создавая дополнительных препятствий для промышленности и экономического развития.

Ранее климатический саммит COP31 в турецкой Анталье завершился без главного итогового соглашения: почти 200 стран не смогли согласовать общий документ о дальнейшей климатической политике. Переговоры затянулись из-за разногласий вокруг отказа от нефти, газа и угля, хотя участники приняли несколько сопутствующих решений, в том числе о поддержке работников углеродоёмких отраслей.