Детские письма с благодарностью за спасение отцов стали одной из самых ценных наград для военных медиков группировки войск «Центр». О работе врачей передовой медицинской группы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на Днепропетровском направлении рассказали в Минобороны России.

Медики группировки «Центр» рассказали о письмах от детей спасённых бойцов. Видео © Telegram / Минобороны России

В передовом госпитале специалисты оказывают раненым военнослужащим первую помощь, проводят операции и сопровождают пациентов при эвакуации в тыл. Особое внимание врачи уделяют не только физическому, но и эмоциональному состоянию бойцов.

«Нам разницы нет – даже если военнослужащий «лёгкий» или «средний», я каждого врача отправляю вместе с ним, чтобы поговорить, развеселить. Это действительно помогает», — рассказал командир медицинской роты Мамади Гаджиев.

Особенно дороги медикам случайные встречи с бывшими пациентами уже за пределами зоны боевых действий, во время отпуска. Не меньше радости врачам приносят рисунки и письма детей, чьих отцов им удалось спасти.

Напомним, 18 ноября заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва сообщила, что укомплектованность медицинской службы в зоне СВО составляет не менее 96%. При окружных и флотских госпиталях сформировали десять добровольческих медицинских отрядов. Кроме того, Минобороны совместно с Минздравом организовало набор медицинских специалистов на годовые контракты.