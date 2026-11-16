Актёр Андрей Ургант опроверг сообщения, мол его сын Иван зарегистрировался по месту жительства в Париже. Поводом для вопроса стал французский адрес в документах компании телеведущего.

«Спасибо за очередную ложь», — ответил отец Ивана Урганта в беседе с NEWS.ru.