«Спасибо за ложь»: Андрей Ургант резко отреагировал на сообщения о прописке сына в Париже
Отец Ивана Урганта опроверг сообщения о прописке телеведущего в Париже
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Актёр Андрей Ургант опроверг сообщения, мол его сын Иван зарегистрировался по месту жительства в Париже. Поводом для вопроса стал французский адрес в документах компании телеведущего.
«Спасибо за очередную ложь», — ответил отец Ивана Урганта в беседе с NEWS.ru.
Напомним, по данным СМИ, в документах семейной компании NEVA в качестве адреса Ивана Урганта вместо Санкт-Петербурга указали Париж. При оформлении бумаг телеведущий и его жена Наталья Кикнадзе якобы предъявили израильские паспорта, хотя у шоумена сохранилась регистрация в Петербурге.