Специалисты Российской государственной библиотеки (РГБ) восстановили рукопись «Пролог» 1550 года, устранив последствия предыдущей реставрации, проведённой ещё в советское время. Из-за использованных тогда материалов старинные страницы настолько деформировались, что воссоздать исторический переплёт без повторной обработки оказалось невозможно, сообщили в Ленинке.

В Российской государственной библиотеке восстановили рукопись 1550 года. Фото © Telegram / Российская государственная библиотека

Рукопись реставрировали не позднее 1980-х годов. Утраченные фрагменты листов тогда восполнили архивной бумагой «верже», которая отличалась от оригинала цветом, толщиной и фактурой. Для укрепления страниц использовали конденсаторную бумагу, из-за которой они стали блестящими и скользкими. Обработанные участки приобрели избыточную жёсткость и значительно утолщились.

В Российской государственной библиотеке восстановили рукопись 1550 года. Фото © Telegram / Российская государственная библиотека

Перед специалистами стояла задача восстановить исторический переплёт книги, от которого сохранилась только задняя доска. Однако состояние листов не позволяло заново сшить рукопись. В результате было принято решение о дереставрации — устранении следов предыдущего вмешательства.

Мастера очистили страницы и восстановили их классическим методом, подобрав подходящую современную бумагу. При воссоздании переплёта специалисты опирались на уцелевшие оригинальные детали и другую рукопись, созданную в то же время и в том же месте, но не подвергавшуюся реставрации.

Над восстановлением книжного памятника работали художники-реставраторы И. Г. Локоткова (бумага), И. Г. Мосин (дерево и металл) и Е. В. Караблина (переплёт).

Примечательно, что обе рукописи происходят из Никольской церкви Ловзангского прихода Каргопольского уезда. Книги были написаны Никитой, сыном Савина, и переданы им в дар храму.

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