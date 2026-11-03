Действия полиции у Конституционного трибунала в Варшаве выставили Польшу «банановой республикой», считает автор британского журнала The Spectator Бартек Станишевский. В своей статье он утверждает, что силовое вмешательство лишь усугубило конфликт вокруг руководства суда.

По оценке обозревателя, польские государственные институты утрачивают способность добиваться исполнения решений без применения силы. Попытку сменить руководство трибунала во время поездки президента Кароля Навроцкого в Сенегал он трактует как стремление правительства Дональда Туска застать главу государства врасплох.

Новый виток противостояния начался 30 октября, когда Анна Корвин-Пиотровская объявила о приостановке полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Законность её действий другая сторона конфликта оспаривает.

В основе спора — в том числе допуск к работе судей, избранных нынешним парламентским большинством. Правительство Туска представляет свои действия как восстановление верховенства права. Его противники обвиняют власти в попытке захвата суда.

Напомним, вечером 30 октября у здания трибунала собрались протестующие, полиция усилила охрану. Навроцкий прервал полёт в Сенегал и вернулся в Польшу. В президентской канцелярии объяснили это событиями вокруг суда. После возвращения Навроцкий встретился со Свенчковским и первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. Переговоры прошли в президентском дворце на фоне обострения кризиса.