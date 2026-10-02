Российская Федерация исключает сценарий заморозки боевых действий ради временного затишья на фронте. Стратегическим приоритетом государства выступает полное и долгосрочное урегулирование кризиса.

Официальную позицию высшего руководства страны озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля акцентировал внимание на принципиальном подходе Москвы к завершению противостояния.

«Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир», — подчеркнул спикер.

Озвученный тезис отражает последовательную линию руководства на устранение базовых угроз безопасности. Временные паузы и половинчатые договоренности лишь откладывают эскалацию на будущее, что категорически неприемлемо.

Российская сторона нацелена исключительно на фундаментальные гарантии стабильности. Любые дальнейшие дипломатические процессы будут рассматриваться только через призму достижения нерушимого мира на условиях Москвы.

Накануне Life.ru рассказывал о выступлении Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Президент назвал целью урегулирования длительный мир и сообщил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму.