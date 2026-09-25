«Спешить некуда»: В Кремле объяснили паузу с новыми послами в Лондоне и Париже
Песков заявил, что с назначением новых послов в Британии и Франции спешить некуда
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Москва не спешит назначать новых послов России в Великобритании и Франции на фоне нынешнего состояния отношений с этими странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал о назначении новых послов России в Великобритании и Франции. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Представителя Кремля спросили, когда появятся преемники российских послов, полномочия которых ранее были прекращены.
«Назначение и снятие не обязательно подписываются синхронно. Могут быть определённые паузы», — пояснил Песков.
По его словам, нынешний уровень двусторонних связей не требует от Москвы торопиться с кадровыми решениями.
«В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить некуда особо», — добавил представитель Кремля.
Ранее Life.ru писал, что Песков заявил о практически сошедших на нет отношениях России с европейскими странами. По словам представителя Кремля, взаимодействие с Западом приблизилось к состоянию холодной войны.
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