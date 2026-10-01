Спецназ 55 раз врывался в дом семьи из-за ложных вызовов

Жители Милуоки Патрик Томлинсон и Ники Робинсон получили от города $575 тысяч после того, как за один год к их дому 55 раз приезжала полиция из-за ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях. Мировое соглашение было заключено незадолго до начала федерального судебного процесса. Об этом сообщает TMJ4.

С 2022 по 2023 год неизвестные регулярно отправляли экстренным службам фальшивые сигналы, после которых к дому пары приезжали вооружённые сотрудники полиции с длинноствольным оружием и баллистическими щитами. Такое злоупотребление экстренными вызовами известно как сваттинг.

Со временем полицейские уже знали адрес как место постоянных ложных вызовов. На записях с нагрудных камер сотрудники прямо говорят, что хозяин дома регулярно становится жертвой сваттинга. Однако тактика реагирования почти не менялась — однажды полиция приезжала к паре четыре раза за день.

Томлинсон и Робинсон утверждали, что неоднократно просили правоохранителей учитывать историю вызовов и изменить подход. В итоге они подали федеральный иск, заявив о незаконных обысках и задержаниях и нарушении Четвёртой поправки Конституции США.

Городской совет Милуоки одобрил выплату $575 тысяч ещё до рассмотрения дела по существу. При этом власти не признали все претензии пары и в судебных документах отрицали часть обвинений.

Сами супруги теперь добиваются изменения полицейских инструкций для случаев, когда адрес уже известен как постоянная цель сваттинга. Они предлагают, в частности, предварительно связываться с жильцами и учитывать повторяющийся характер ложных сообщений.

Курьёзные вызовы американской полиции случаются и без злого умысла. В июле диспетчер 911 рассказала Life.ru о туристке, которая потребовала отправить полицейских проверить её кошек-астматиков, потому что нанятая для питомцев сиделка перестала отвечать на сообщения.