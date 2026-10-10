Спецназ Бразилии ликвидировал мужчину, взявшего 13 детей в заложники

Бразильский спецназ ликвидировал вооружённого мужчину, который захватил в заложники 13 детей в возрасте четырёх-пяти лет. Операция по их освобождению продолжалась около трёх часов в городе Куритиба на юге страны. Все воспитанники остались живы, сообщает портал UOL со ссылкой на военную полицию штата Парана.

Инцидент произошёл 9 октября в муниципальном детском саду района Сан-Браз. Злоумышленник перелез через ограждение, проник внутрь и забаррикадировался в помещении с группой малышей. Воспитатели успели вывести остальных детей в безопасное место.

При себе мужчина имел нож, муляж пистолета и зажигалку. Он разлил в комнате горючую жидкость и угрожал устроить пожар. Полицейские пытались договориться с нападавшим, однако его поведение становилось всё агрессивнее.

«В подходящий момент мы приняли решение о тактическом штурме помещения. Он держал зажигалку в руке и угрожал устроить пожар, после чего мы вошли», — рассказал командир подразделения специальных операций Алешандри Лопес Диас.

Решение о силовом вмешательстве приняли, когда захватчик начал нападать на детей. Во время штурма он попытался схватить одного из воспитанников, после чего сотрудники спецназа открыли огонь. Мужчина погиб на месте.

Двое детей получили травмы, пятерых доставили в больницу для обследования. Всем спасённым воспитанникам и их семьям организовали психологическую помощь.

По предварительной информации полиции, нападавший страдал психическим заболеванием. На территории учреждения также обнаружили оставленное им письмо, которое изучают следователи. Мотивы захвата заложников устанавливаются.

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