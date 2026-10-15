Спецпосланник Трампа призвал вернуть россиян на международные турниры

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по глобальным партнёрствам Паоло Замполли заявил, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях важно для американских атлетов и зрителей. По его словам, отсутствие сильнейших соперников снижает ценность спортивных побед.

«На протяжении многих поколений российские и американские спортсмены помогали друг другу становиться сильнее. Настоящая конкуренция порождает уважение, а уважение — одна из немногих дипломатических ценностей, которые никогда не обесцениваются», — цитирует спецпосланника ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что от отсутствия ведущих спортсменов страдают сами соревнования. Даже если остальные участники побеждают в полном соответствии с действующими правилами, болельщики понимают, когда в борьбе за медали не участвуют некоторые сильные соперники.

«Настоящие чемпионы хотят побеждать лучших», — подчеркнул Замполли.

По его словам, исключение спортсменов по причинам, не связанным с их личным поведением, лишает турниры важной составляющей. При этом представитель США отдельно отметил, что подобная ситуация не умаляет достижений американских атлетов, завоёвывающих награды в соответствии с установленными правилами.

Ранее Life.ru сообщал о встрече министра спорта России Михаила Дегтярёва с Паоло Замполли. Переговоры состоялись 1 сентября в Бишкеке на полях Всемирных игр кочевников. Стороны обсудили перспективы участия российских атлетов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.