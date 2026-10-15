Спецпредставитель Трампа назвал важным возвращение флага РФ на Паралимпиаду

Возвращение российского флага и гимна на Паралимпийские игры стало важным шагом, который приветствовали в США. Такую оценку дал спецпредставитель США по глобальным партнёрствам Паоло Замполли, заявив об этом в интервью ТАСС.

Американский дипломат выступил против превращения спортивных ограничений в постоянный инструмент политического давления. По его мнению, вопросы допуска атлетов к международным соревнованиям не должны подменять дипломатические переговоры между государствами.

«Возвращение российского флага и гимна на Паралимпийских играх в Италии стало важным шагом, и я приветствовал это решение», — подчеркнул Замполли.

Спецпредставитель, работающий со структурами Белого дома и Госдепартамента, также дал понять, что спортивные санкции не должны становиться бессрочной альтернативой поиску политических решений.

Напомним, XIV зимние Паралимпийские игры проходили в Италии с 6 по 15 марта 2026 года. Российские спортсмены впервые за 12 лет получили возможность выступать под национальным флагом и с гимном страны.

Несмотря на то что в состав сборной вошли всего шесть человек, россияне завоевали 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Этот результат позволил команде занять третье место в медальном зачёте.

Ранее Life.ru рассказывал, что гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде 9 марта. Его исполнили на церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной, победившей в супергиганте. Спортсменка не смогла сдержать слёз во время подъёма российского флага.