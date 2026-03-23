Трогательная встреча: Чемпион Паралимпиады напомнил Путину о знакомстве 12-летней давности

Корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин в своём репортаже показал кадры неформального общения паралимпийцев с Владимиром Путиным после церемонии награждения в Кремле. Например, в один из моментов двукратный чемпион Паралимпийских игр 2026 года Иван Голубков, удостоенный ордена Дружбы, заявил, что готов встречаться с президентом хоть каждый день.

Спортсмен в ходе общения напомнил, что они уже виделись в 2012 году, когда глава государства посещал один из олимпийских объектов. На прощание Путин сфотографировался со всеми триумфаторами Паралимпиады, но не ограничился формальным кадром, а решил добавить живости. Президент сначала предложил всем помахать рукой фотографу, а затем поднять большой палец вверх.

«Давайте! И раз! Большой палец вверх!», — скомандовал Путин.