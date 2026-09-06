Спецпредставители Трампа передали Путину предложения по урегулированию конфликта

Американские представители прибыли в Кремль не только для обсуждения общей позиции Вашингтона, но и с конкретными предложениями по возможному завершению конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили российскому лидеру Владимиру Путину ряд идей по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, американская сторона заранее подготовилась к переговорам и изложила собственные взгляды на возможные пути выхода из кризиса.

«Американские представители серьёзно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования», – заявил Ушаков.

Он отметил, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, а стороны продолжили обсуждение вопросов, связанных с украинским конфликтом. При этом помощник российского президента не стал раскрывать детали предложений, переданных американской делегацией.

Ранее Life.ru писал, что Путин и Трамп договорились продолжать личные контакты после переговоров представителей двух стран. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что диалог между лидерами России и США будет продолжен, а работа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сохранится. По его словам, прошедшая встреча оказалась своевременной и полезной для обеих сторон