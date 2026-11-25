Российские туристы пожаловались на необычную схему обмана в азиатских отелях. После ночёвки на белоснежном постельном белье появляются красные пятна, за которые персонал требует компенсацию, сообщает Telegram-канал Baza.

Видео © Telegram/Baza

С такой ситуацией столкнулся россиянин Егор, остановившийся в отеле Xinghe Yuezhi S Hotel в китайском Гуанчжоу. Утром мужчина обнаружил на подушке пятна, напоминающие кровь. Сотрудники гостиницы обвинили постояльца в порче имущества и потребовали по 200 юаней (около 2,5 тысячи рублей) за каждую наволочку.

Во время спора с персоналом турист решил провести эксперимент. По словам Егора, стоило намочить подушку водой, как на ней сразу появились красные разводы.

Путешественники подозревают, что причиной появления пятен может быть специальный краситель, который проявляется при контакте с влагой. На аналогичные случаи жалуются и туристы, отдыхающие в других странах Азии.

Ранее Life.ru рассказывал, что китаист Ксения Разова предупредила россиян о распространённых схемах обмана в КНР. Среди них — завышенные тарифы на поездки в такси, поддельные QR-коды для оплаты и сообщения от мошенников, выдающих себя за сотрудников полиции и банков.