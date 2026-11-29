Правительство Германии приближается к периоду, который может определить его дальнейшую политическую судьбу. После непростого согласования бюджета канцлеру Фридриху Мерцу и его союзникам предстоит решать проблемы с государственными финансами, проводить непопулярные реформы и искать выход из разногласий внутри коалиции. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По оценке журналистов, союз ХДС/ХСС и СДПГ за время работы правительства так и не смог добиться заметного прогресса по ключевым направлениям. Вместо системных преобразований партнёры всё чаще оказываются втянуты во взаимные споры, а доверие между ними практически исчерпано.

«Коалиция находится у власти уже более полутора лет, но вместо решения ключевых вопросов она погрязла в спорах о второстепенных вещах», — отмечают авторы публикации.

Дополнительное давление на кабинет Мерца оказывают растущий государственный долг и нехватка бюджетных средств. По оценке экспертов, властям придётся выбирать между сокращением социальных выплат и повышением налога на добавленную стоимость. Любой из этих вариантов способен вызвать недовольство граждан и ударить по их семейным бюджетам.

Не менее сложная ситуация складывается в здравоохранении и пенсионной системе. При этом поддержка военной помощи Украине среди жителей Германии снижается, что создаёт для правительства дополнительные политические трудности.

Проблемы Берлина не ограничиваются внутренней повесткой. Как отмечает Spiegel, дальнейшая поддержка Украины превращается для немецкого руководства в затяжное испытание, а возможные изменения политической ситуации в других европейских странах могут ослабить позиции Германии на международной арене.