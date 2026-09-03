Поспешные обвинения Москвы после инцидента с беспилотником в Лейпциге могут стоить канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддержки избирателей. На политический риск перед региональными выборами указал немецкий журнал Spiegel.

«Ни в одном другом случае правительство Германии не предъявляло России обвинения столь быстро и прямо... Мерц идёт на риск... Этот случай, вероятно, будет иметь последствия и для внутренней политики. В Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине готовятся важные выборы», — говорится в публикации.

Голосование в Палату депутатов Берлина и парламенты двух федеральных земель состоится в сентябре. Результаты станут важной проверкой позиций правительства Мерца.

Во вторник министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт напрямую возложил ответственность за инцидент на Россию, не представив конкретных доказательств. Москва отвергла голословные обвинения и назвала случившееся «наспех состряпанной провокацией».

О находке стало известно 5 августа. Сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Президент России Владимир Путин заявил, что у Берлина нет доказательств причастности Москвы. По его мнению, антироссийская риторика связана с тяжёлым внутриполитическим положением немецких властей.

Ещё до официальных обвинений Berliner Zeitung предупреждала, что эта история может сыграть на руку оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Если АдГ убедит избирателей, что Мерц втягивает страну в конфликт с Россией, она может получить дополнительную поддержку в восточных регионах ФРГ. Партия выступает за более прагматичные отношения с Москвой и критикует дальнейшую эскалацию.