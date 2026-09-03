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Опубликовано 3 сентября, 12:59

Spiegel: Обвинения против России из-за дрона могут ударить по позициям Мерца

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld

Поспешные обвинения Москвы после инцидента с беспилотником в Лейпциге могут стоить канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддержки избирателей. На политический риск перед региональными выборами указал немецкий журнал Spiegel.

«Ни в одном другом случае правительство Германии не предъявляло России обвинения столь быстро и прямо... Мерц идёт на риск... Этот случай, вероятно, будет иметь последствия и для внутренней политики. В Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине готовятся важные выборы», — говорится в публикации.

Голосование в Палату депутатов Берлина и парламенты двух федеральных земель состоится в сентябре. Результаты станут важной проверкой позиций правительства Мерца.

Во вторник министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт напрямую возложил ответственность за инцидент на Россию, не представив конкретных доказательств. Москва отвергла голословные обвинения и назвала случившееся «наспех состряпанной провокацией».

О находке стало известно 5 августа. Сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Президент России Владимир Путин заявил, что у Берлина нет доказательств причастности Москвы. По его мнению, антироссийская риторика связана с тяжёлым внутриполитическим положением немецких властей.

В Германии установлены причастные к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига
В Германии установлены причастные к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Ещё до официальных обвинений Berliner Zeitung предупреждала, что эта история может сыграть на руку оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Если АдГ убедит избирателей, что Мерц втягивает страну в конфликт с Россией, она может получить дополнительную поддержку в восточных регионах ФРГ. Партия выступает за более прагматичные отношения с Москвой и критикует дальнейшую эскалацию.

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Николь Вербер
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