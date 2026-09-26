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Регион
Опубликовано 26 сентября, 12:24

Спикера Думы Ставрополья Великданя похоронят на малой родине в Советском Руне

Обложка © VK / Дума Ставропольского края

Обложка © VK / Дума Ставропольского края

Председателя Думы Ставропольского края седьмого созыва Николая Великданя похоронят на его малой родине — в посёлке Советское Руно Ипатовского района. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента после церемонии прощания.

Траурная церемония прошла в Ставрополе. Панихиду по Великданю отслужил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Участники церемонии вспоминали профессиональные и личные качества Великданя, его работу над региональным законодательством, а также вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставрополья.

Николай Великдань умер 25 сентября на 71-м году жизни. Он родился в Советском Руне и много лет работал в аграрной отрасли региона. С 2012 по 2021 год занимал пост первого заместителя председателя правительства края, а осенью 2021-го возглавил региональную Думу.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти Николая Великданя. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечал его вклад в создание новых сельскохозяйственных производств, рабочих мест и социальных объектов. Великдань посвятил работе в органах власти региона почти два десятилетия.

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Милена Скрипальщикова
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