Спикера Думы Ставрополья Великданя похоронят на малой родине в Советском Руне

Председателя Думы Ставропольского края седьмого созыва Николая Великданя похоронят на его малой родине — в посёлке Советское Руно Ипатовского района. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента после церемонии прощания.

Траурная церемония прошла в Ставрополе. Панихиду по Великданю отслужил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Участники церемонии вспоминали профессиональные и личные качества Великданя, его работу над региональным законодательством, а также вклад в развитие агропромышленного комплекса Ставрополья.

Николай Великдань умер 25 сентября на 71-м году жизни. Он родился в Советском Руне и много лет работал в аграрной отрасли региона. С 2012 по 2021 год занимал пост первого заместителя председателя правительства края, а осенью 2021-го возглавил региональную Думу.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Николая Великданя. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечал его вклад в создание новых сельскохозяйственных производств, рабочих мест и социальных объектов. Великдань посвятил работе в органах власти региона почти два десятилетия.