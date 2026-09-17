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Регион
Опубликовано 17 сентября, 11:33

Двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова сгубила онкология

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом узнал SHOT.

Спортсмен долго лечился, но даже во время терапии продолжал работать в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. В последнее время «Полковник‎» плохо себя чувствовал, из-зачего принял решение уйти из политики.

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Чепикову было 59 лет. О смерти биатлониста стало известно 17 сентября. Он родился в 1967 году в Хабаровском крае. За карьеру Чепиков завоевал шесть олимпийских медалей, включая два золота. Первую высшую награду спортсмен получил в составе сборной СССР в эстафете на Играх 1988 года в Калгари, а в 1994 году победил в спринте на Олимпиаде в Лиллехаммере. Также Чепиков дважды становился чемпионом мира и два сезона подряд выигрывал общий зачёт Кубка мира по биатлону. Он участвовал в шести зимних Олимпиадах и выступал не только в биатлоне, но и в лыжных гонках. За спортивную карьеру болельщики дали ему прозвище «Полковник».

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Андрей Бражников
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