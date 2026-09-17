Двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова сгубила онкология

Спортсмен долго лечился, но даже во время терапии продолжал работать в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. В последнее время «Полковник‎» плохо себя чувствовал, из-зачего принял решение уйти из политики.

Чепикову было 59 лет. О смерти биатлониста стало известно 17 сентября. Он родился в 1967 году в Хабаровском крае. За карьеру Чепиков завоевал шесть олимпийских медалей, включая два золота. Первую высшую награду спортсмен получил в составе сборной СССР в эстафете на Играх 1988 года в Калгари, а в 1994 году победил в спринте на Олимпиаде в Лиллехаммере. Также Чепиков дважды становился чемпионом мира и два сезона подряд выигрывал общий зачёт Кубка мира по биатлону. Он участвовал в шести зимних Олимпиадах и выступал не только в биатлоне, но и в лыжных гонках. За спортивную карьеру болельщики дали ему прозвище «Полковник».